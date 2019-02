Trump dice que la crisis en la frontera con México es “peor que Afganistán”

El presidente reitera la necesidad del muro por lo que considera una "crisis humanitaria"

El presidente, Donald Trump, aseguró hoy que la “crisis humanitaria” en la frontera con México es “peor aún que Afganistán”, y dijo que esperará a mediados de febrero para decidir si usa su poder ejecutivo para financiar la construcción del muro en la zona limítrofe.

“Muy tristemente, los casos de Asesinatos en México subieron en 2018 el 33% respecto a 2017, hasta los 33.341. Esto es un importante factor en la Crisis Humanitaria que se desarrolla en nuestra Frontera Sur y que se está expandiendo por nuestro país. Peor aún que Afganistán“, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

“Mucho de ello lo causan las DROGAS. ¡Estamos construyendo el muro!”, añadió.

La cifra de asesinatos en México en 2018 que citó Trump se corresponde con la aportada la semana pasada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mexicana.

Sin embargo, según la SSPC, el aumento de homicidios entre 2017 y 2018 fue del 15,5%, y no del 33%, como afirmó el mandatario estadounidense.

En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump se mostró bastante pesimista respecto a las perspectivas de que el grupo de 17 congresistas que negocia un paquete legislativo sobre inmigración y seguridad fronteriza pueda llegar a un acuerdo antes de que expiren las tres semanas que se han dado de margen.

“No creo que puedan llegar a un acuerdo. Si no me dan dinero para el muro, no va a funcionar”, aseguró Trump.

El mandatario afirmó que está “esperando hasta el 15 de febrero”, fecha en la que se agotarían de nuevo los fondos para la Administración federal, para decidir si declara una “emergencia nacional”, algo que podría permitirle usar fondos de otras partidas para la construcción del muro.

Trump opinó que la parálisis parcial de su Administración durante más de un mes, que concluyó la semana pasada y estuvo motivada por sus diferencias con la oposición demócrata respecto a la necesidad de financiar el proyecto de muro en la frontera, sirvió para algo.

“Si yo no hubiera hecho lo del cierre de la Administración, la gente no sabría, no entendería el tema. Ahora lo saben. Se han dado cuenta de la crisis humanitaria que hay”, indicó.

“Si vas a Tijuana y derribas ese muro -dijo Trump en referencia a la barrera instalada en parte de ese tramo de frontera- tendrás tanta gente entrando en nuestro país que (la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata) Nancy Pelosi estará suplicando que haya un muro”.

Entretanto, en un acto con agentes de la Agencia Antidrogas (DEA, en inglés), el vicepresidente, Mike Pence, prometió que mientras “las negociaciones avanzan en el Congreso, de una forma u otra Trump y esta Administración asegurarán la frontera sur”.