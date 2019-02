Carolina Miranda se despide de ‘Señora Acero’ tras capítulo final en Telemundo

View this post on Instagram

Y así se despide su Señora Acero hablé en todos los medios posibles sobre este gran personaje y lo que siento,a ustedes que digitalmente están del otro lado de la pantalla GRACIAS !!! Por y para ustedes siempre es mi trabajo y mi corazón,que Dios los bendiga siempre y gracias por darle vida a mi gran VICENTA ACERO !!! ❤️🎬🔥🐺 “El mundo es de las mujeres…con ellas nunca se metan” @telemundo @sraacero @indirapaezd @stopello 🙏❤️