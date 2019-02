Fiebre latina por el Super Bowl en Los Ángeles

Gran entusiasmo entre la afición latina de Los Ángeles porque el equipo de casa se disputa la final

Jessie Guzmán está súper emocionado porque por primera vez en su vida va a asistir a un Súper Bowl, el partido final de la Liga Nacional de Fútbol (NFL) que se jugará este domingo 3 de febrero en Atlanta entre Los Carneros de Los Ángeles y Los Patriotas de Nueva Inglaterra.

“Siempre ha sido uno de mis sueños. Siempre he sido fanático del fútbol americano y he apoyado a los Rams desde que regresaron a Los Ángeles hace tres años. Yo no soy como otros, yo sí apoyo a los equipos de casa”, dice Jessie un inmigrante que llegó a Los Ángeles a los tres años de edad, y se crió en el Valle de San Fernando.

A Jessie, los boletos le costaron 4,000 dólares, pero el alto precio no es algo que le preocupara. “Trabajo muy duro, y me ha ido muy bien. Asistir al Super Bowl es un gusto que me quiero dar“, dice.

Lo que es más, comenta que los boletos le salieron baratos, porque unos asientos buenos cuestan hasta 12,000 dólares. “Como yo tengo boletos de temporada para ver a los Rams, mis boletos costaban originalmente 6,000 dólares, pero luego los ofrecieron a 4,000, y aproveché”, observa.

Dice que estaba viendo el partido entre los Rams y los Santos de Nueva Orleans, cuando decidió que quería ir a la final.

“Cuando terminó el juego, compré mis boletos de avión. Me salieron 600 dólares. En realidad, baratos porque tengo amigos que les costaron mucho más”, cuenta.

Jessie viaja el viernes 1 de febrero a Atlanta. “Lo único que me falta es reservar el hotel. Estoy esperando a ver si sale un habitación barata de último minuto. Ahorita, la demanda de cuartos es muy fuerte. La noche anda en los 800 dólares. Yo voy a pasar tres noches. Me regreso el lunes. Ni modo me va a tocar pagar caro por el hotel”, comenta.

Planea llegar desde temprano al estadio en Atlanta para tomarse unos tragos y convivir con otros aficionados antes de que comience el juego. “Quiero disfrutar cada minuto”, precisa.

En angelino viaja solo. “Mis hijos son pequeños, de 11, 6 y 2 años. No pudimos encontrar niñera para que mi esposa fuera conmigo. Pero así está bien, voy a disfrutar mucho la final “, platica.

Y añade que tiene mucha fe en que su equipo preferido, Los Carneros de Los Ángeles, va a llevarse la victoria. “Tienen un equipo y un liderazgo joven”, dice Jessie quien es un empresario de comida e inmobiliario.

Reconoce que también está fascinado de poder ver en acción al legendario jugador de Los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, que ha llevado a ganar a su equipo en cinco super tazones.

La gran final del evento deportivo más visto en el planeta, ha despertado un gran entusiasmo en Los Ángeles por ser el equipo de casa el que se disputa el triunfo en el estadio de Atlanta, Georgia.