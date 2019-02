Madre e hija separadas en la frontera invitadas al discurso del Estado de la Unión de Trump

Se espera que Trump defienda duramente la construcción de muro fronterizo ante el país entero

Son escasos días los que separan a Donald Trump de pronunciar su esperado discurso sobre el Estado de la Unión el cual se ha visto envuelto en el debate sobre la obsesión del primer mandatario para construir el muro fronterizo.

Para mostrar su falta de humanidad y los problemas de su recia política migratoria el senador demócrata Jeff Merkley anunció este viernes que ha invitado a una madre y su hija guatemaltecas, que fueron separadas en la frontera con México el año pasado, al discurso del Estado de la Unión que ofrecerá el presidente, Donald Trump, en el Congreso el próximo martes.

“He invitado a Albertina y Yakelin porque tenemos que dar testimonio del sufrimiento que infligió esa política cruel y asegurarnos de que nunca vuelva a suceder algo así en Estados Unidos”, apuntó Merkley en un comunicado.

La división de familias en la frontera fue fruto de la política de “tolerancia cero” que comenzó a implementar oficialmente en abril pasado el Ejecutivo y que llevó a procesar criminalmente a los adultos que llegaban irregularmente al país, lo que originó la separación de cerca de 3.000 niños.

“Esta política de separación de niños vino de un lugar oscuro y maligno en el corazón de esta Administración”, añadió Merkley, que representa al estado de Oregón.

Las guatemaltecas Albertina Contreras y su hija Yakelin García, de 11 años, fueron separadas durante casi dos meses tras intentar entrar de manera irregular en el país al cruzar un río fronterizo, de acuerdo a la oficina de Merkley.

“Fue realmente terrible cuando me alejaron de mi madre, porque no tenía idea de que nos iban a separar. Ella me decía que fuera fuerte y que tuviera fe y que íbamos a estar juntas otra vez. (…) No podía dejar de llorar y llorar”, relató Yakelin, según la nota del senador.

La niña guatemalteca se dirigió a Trump y le pidió que deje de alejar a los niños de sus progenitores, porque es “demasiado difícil” perder los padres “de esa manera”.

Trump se dirigirá el 5 de febrero a ambas cámaras del Congreso y, posteriormente, el Partido Demócrata dará su respuesta, que será pronunciada en español por el fiscal general de California, Xavier Becerra, y en inglés por la excandidata a la gobernación de Georgia Stacey Abrams.