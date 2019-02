¿Te gustaría perder tus fotos y documentos?

Si aún conservas archivos en pendrives o memorias externas con estas herramientas tienes todo seguro

En esta era tecnológica, todos los días son menos comunes las fotografías y documentos en papel, entonces, puede que tus archivos estén todavía en pendrives o memorias externas, si es así, ¿algúna vez has pensado donde mantener todas tus cosas importantes de forma segura y accesible?.

No te preocupes, hemos seleccionado para ti lo mejor del almacenamiento digital

1. Google Drive

Esta herramienta desarrollada por Google ofrece los primeros 15GB de almacenamiento de forma gratuita, además de fotos y documentos puedes guardar hojas de cálculo y presentaciones, si esta capacidad no es suficiente para ti, puedes incrementarla a partir de $1.99 dólares mensuales.

2. iCloud

Apple también ofrece que resguardes tus cosas importantes en su nube, los primeros 5GB son gratuitos pero puedes adquirir más espacio si lo necesitas por menos de $1 dólar mensual. Una buena característica de iCloud es que si adquieres 200GB o 2TB puedes compartirlo con tu familia.

3. Droxbox

Una de las más famosas y antiguas en el mercado es Dropbox, a diferencia de otros sitios de almacenamiento, esta solo ofrece 2GB gratis pero puedes incrementar esta cantidad a 1TB por $8.25 dólares mensuales.

4. OneDrive

Microsoft no se podía quedar atrás, así que también tienes a disposición OneDrive, uno de las beneficios de esta herramienta es que puedes obtener Office 365 Personal (Word, Excel, PowerPoint, Notes y Outlook) más 1TB de almacenamiento por $6.99 dólares mensuales o por $69.99 dólares anuales, pero sino necesitas las herramientas Office puedes tener 50GB de almacenamiento por $1.99 mensuales.

5. Amazon Drive

Todas las grandes compañías tecnológicas ofrecen este tipo de servicio, y Amazon no podía ser la excepción. Los servicios de almacenamiento que Amazon ofrece son 5GB de almacenamiento gratuito para miembros Prime pero si no tienes esta afiliación puedes tener 100GB por $11.99 dólares anuales, y las personas con Amazon Prime y tengan sus fotos en esta nube no afecta su espacio de almacenamiento.

¡Buenas noticias! Todas estas herramientas tienen aplicación móvil para que puedas acceder a tus fotos y documentos desde tu teléfono celular.