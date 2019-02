Trump: intervención militar en Venezuela “es una opción”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a decir que enviar a militares de su país a Venezuela es una opción.

La periodista Margaret Brennan, del programa Face the Nation, de la cadena estadounidense CBS, le preguntó al mandatario:

“¿Qué le haría usar militares estadounidenses en Venezuela? ¿Cuál es el interés de seguridad nacional?”

A lo que Trump respondió:

“Bueno, no quiero decir eso. Pero ciertamente es algo que está en la… Es una opción“.

La entrevista se filmó el viernes y se transmitió este domingo.

Brennan también le preguntó si “personalmente negociaría con Nicolás Maduro para convencerlo de irse”.

“Él solicitó un encuentro y no lo acepté porque hemos avanzado mucho en el proceso. Hay un caballero joven y enérgico, pero también tienes a otras personas en el mismo grupo que han sido muy, si hablamos de democracia, (activos). Es realmente democracia en acción”, señaló el mandatario.

Trump, junto a varios líderes latinoamericanos y mundiales, ha reconocido al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guiadó, como el presidente de ese país.

El líder de la oposición se autoproclamó “presidente encargado”de Venezuela el 23 de enero, luego de declarar a Maduro un “usurpador” de la presidencia.

Maduro se juramentó como Jefe de Estado el 10 de enero tras haber ganado, en 2018, unas controvertidas elecciones que la oposición y varios miembros de la comunidad internacional califican de ilegítimas.

Para Maduro, Guaidó es el líder de un intento de golpe de Estado, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

De hecho, el gobierno de Maduro no reconoce a la Asamblea Nacional, entidad que fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia.

Maduro cuenta con el apoyo de Rusia, China, Turquía y algunas naciones latinoamericanas.

De acuerdo con el líder de la Casa Blanca, Maduro se quería reunir con él “hace algunos de meses”.

Pero Trump no aceptó.

“Lo decidí en ese momento, ‘no’ porque muchas cosas realmente horribles han sucedido en Venezuela”, indicó.

“Era el país más rico de toda esa parte del mundo, la cual es una parte muy importante del mundo. Y ahora ves pobreza, angustia y crimen y todas esas cosas pasando”, añadió Trump.

Venezuela vive una de sus mayores crisis económicas y políticas, con una creciente hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas.

Este domingo, el líder de la oposición anunció en su cuenta de Twitter los siguientes pasos que tomará en el proceso que encabeza para sacar del poder a Maduro.

“Vamos a ejercer nuestras competencias para atender la crisis, restablecer la democracia y lograr la libertad”, indicó en la red social.

De acuerdo con se mensaje, las siguientes medidas a tomar serán:

Horas antes, Estados Unidos dijo que está listo para movilizar ayuda humanitaria para Venezuela, en respuesta a la solicitud hecha por Guaidó.

Answering the call of President Guaido, the U.S. is mobilizing & transporting humanitarian aid for the people of #Venezuela. I applaud the hard work of USAID, the State Department and their partners in preparing critical supplies to move forward this weekend. https://t.co/JR9poraxWl

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 3, 2019