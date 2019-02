El nuevo avance de ‘La Reina del Sur 2’ de Telemundo que puso a temblar a sus fans

Teresa Mendoza vuelve a recibir una llamada misteriosa

Kate del Castillo regresará a la televisión como Teresa Mendoza en “La Reina del Sur 2“. La cadena Telemundo ha mantenido con gran sigilo la trama de la secuela de la tan esperada serie pero un nuevo avance nos da una nueva pista.

En el promo que la televisora estrenó durante el primer capítulo de “Betty en NY” se ve a Teresa Mendoza disfrutando de su vida tranquilamente y le entra una llamada. Ella contesta el teléfono y se queda completamente helada.

Todo parece indicar que es una llamada referente a su hija que posiblemente corra peligro. Recordemos que la primera parte terminó con Teresa embarazada dejando atrás su vida en el bajo mundo del narco. La segunda parte continúa años después de ese suceso.

Nuevamente una llamada va a cambiar la vida de Teresa Mendoza y los comentarios de los fans no se dejaron esperar al ver el teaser.

“Ay mi corazón no aguanta”, escribió un fan. “Tanto misterio y no revelaron nada”, otro seguidor en la cuenta de Instagram comentó. “Ay mi Teresita que no la dejan en paz nunca”, otro admirador agregó. “Se me pararon los pelos, quiero verla ya”, también se pudo leer entre los comentarios.