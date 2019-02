La ceremonia de los premios Óscar tendrá un número de apertura ‘espectacular’

Cuenta regresiva para la ceremonia

La organización de la ceremonia de los premios Óscar, la cual tendrá lugar el próximo 24 de febrero en su hogar habitual, el teatro Dolby de Los Ángeles, sigue sin pronunciarse oficialmente sobre una de las grandes incógnitas que dejó, a finales del pasado noviembre, la renuncia de Kevin Hart a ejercer el papel de maestro de ceremonias como resultado de la polémica generada por sus antiguos comentarios y chistes homófobos.

Preguntada por la decisión definitiva que se ha tomado en relación con este asunto, si se ha buscado un sustituto para el actor y cómico estadounidense o, por el contrario, la gala prescindirá finalmente de la figura del maestro de ceremonias -la primera vez que ocurriría desde el año 1989-, la presidenta de la cadena de televisión ABC, la cual retransmitirá el evento en Estados Unidos, se ha mantenido firme en esa misma línea de ambigüedad, pero al menos ha querido garantizar al público que la gala estará a la altura de las mejores expectativas.

“Por lo que he escuchado, tenemos un número de apertura espectacular y muy emocionante. Solo sé que no vamos a pasar directamente a la fase en la que la gente da las gracias a sus agentes o mánagers”, ha bromeado Karey Burke a su paso por la reunión anual de la Asociación de Críticos Televisivos de Estados Unidos, antes de referirse directamente a la nutrida lista de presentadores sobre la que, en el caso de no contar con una figura que ejerza de hilo conductor, recaerá buena parte del peso de la gala.

“La lista de presentadores es fenomenal y no para de crecer, así que estoy segura de que, pase lo que pase, tendremos u evento muy entretenido y multitudinario. Además tenemos películas muy populares entre las nominadas”, ha afirmado sobre personalidades de la talla de Jennifer Lopez, Daniel Craig, Tessa Thompson, Whoopi Goldberg o Chris Evans.

Al margen de la incertidumbre en la que se han visto sumidos internautas, cinéfilos y medios de comunicación en estos últimos tiempos acerca de los planes que maneja la Academia de Hollywood para resolver el problema, lo cierto es que Karey Burke se congratula de que tanto misterio y debate hayan derivado en mayores niveles de expectación de cara a lo que acontecerá a finales de este mismo mes.

“Puede parecer irónico, pero para mí esta falta de claridad en torno a los Óscar está siendo muy positiva, ya que ha generado mucha conversación y la gente parece estar muy interesada en la gala de este año“, ha confesado la directiva.