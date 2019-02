Georgina Rodríguez se quiere casar, pero Cristiano Ronaldo aún no se decide

La joven modelo está lista para dar el "Sí quiero"...

Hace algunos días Georgina Rodríguez brindó una entrevista en donde habló del duro momento que atraviesa debido a la muerte de su progenitor, y también recalcó que Cristiano Ronaldo la ha acompañado en este luto, y que además ha estado cuidando muy bien de ella, sus palabras fueron: “Estoy destrozada, pero Cristiano me está cuidando mucho en estos momentos de tristeza”, ha añadido en la misma conversación”.

Pero durante la conversación también surgió la pregunta sobre su posible enlace matrimonial con el CR7 de la Juventus, y la modelo ha sido muy honesta al responder a la pregunta con mucha naturalidad. “¿Que si me ha pedido Cristiano que me case con él? Por ahora no, pero me encantaría”, ha reconocido.

La posición de la modelo madrileña, con origines argentinos, está clara. Georgina Rodríguez está más que dispuesta a casarse con el padre de sus hijos, y aunque la joven es solo la mamá biológica de Alana Martina, también es verdad que tanto los mellizos como Cristiano Jr ven en ella a una madre. La joven se ha dedicado no solo convivir con ellos, sino también a cuidarlos y darles cariño. Así se ha logrado ver en los vídeos que el jugador ha compartido a través de sus redes sociales, cuando el mimísimo Jr suele querer estar con ella, o esconderse en ella antes de ver a la cámara, lo cual denota no solo cariño de su parte, sino también confianza.