Cómo tener éxito en el trabajo si eres introvertido

Por su naturaleza tímida, se podría pensar que los introvertidos no pueden sobresalir o encontrar el éxito en el trabajo. Sin embargo, hay ciertas tácticas que podrías llevar a cabo para demostrar que eres un elemento muy valioso que puede aportar mucho a la empresa. ¡Sigue leyendo!

Encuentra el puesto ideal

Seas o no seas introvertido, es necesario encontrar un empleo que se ajuste a tus necesidades para encontrar el éxito profesional. Particularmente, los tímidos suelen preferir puestos que les permitan operar de manera autónoma o en entornos tranquilos.

Asimismo, los grupos de trabajo en donde cada uno de los participantes tiene un rol claramente definido también son mejores para ellos, que aquellos en donde la planificación y el consenso se hacen entre todos juntos.

Encuentra un empleo que se ajuste a tu naturaleza y te será más fácil sobresalir.

Usa tus habilidades para observar y escuchar

Es como si estas dos capacidades fueran tus súper poderes, ya que, al tener la capacidad de escuchar y observar a tu equipo con mayor atención, estás en mejor posición de proponerles soluciones innovadoras.

Obviamente, tienes que intentar participar más para decir tus opiniones y que tu influencia y reputación profesional crezcan, recomendó el psicólogo, Richard Orbe-Austin.

Comunica claramente tu forma de trabajar

Muchas veces, se percibe a los introvertidos como poco colaborativos o como que prefieren tomar decisiones solos. ¡Pero esto no es cierto! Lo que pasa es que, más bien, ellos suelen necesitar más tiempo para reflexionar.

Por eso, es importante que le hagas saber a tu equipo que valoras su aportación, pero que pensarás un poco más en la información que te dieron antes de dar una opinión.

Escoge bien tus compromisos sociales

Es importante que pases tiempo- fuera de las horas laborales- conviviendo con tus colegas para mantener buenas relaciones. Sin embargo, estas situaciones podrían ser difíciles de manejar para los introvertidos.

Debido a esto, lo ideal es seleccionar con cuidado los eventos a los que irás con tus compañeros. De esta forma, al ir sólo a ciertos convivios, no te sentirás abrumado o desgastado por socializar con un grupo grande de gente muy seguido, según aconsejó Susan Cain, autora del libro Quiet: The Power of Introverts.

Como ves, ser introvertido no debe ser un obstáculo para encontrar el éxito en el trabajo, sino una verdadera oportunidad para ascender y aportar en tu empresa.

También te puede interesar:

5 tips que te ayudarán a destacar tu currículum de la competencia