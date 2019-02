Crea una aplicación para que su hijo no ignore sus mensajes de texto

Los adolescentes y el uso de celulares para jugar juegos y conectarse a redes sociales puede generar un problema de comunicación con los padres

Los hijos adolescentes pueden ser complicados, más hoy en día con tantas distracciones tecnológicas que hacen que la comunicación sea más dificultosa, cuando debería ser todo lo contrario.

se le ocurrió una manera inteligente de evitar que su hijo lo ignorara.

Nick Herbert, cansado de que su hijo ignorara sus mensajes de texto, creó la aplicación ReplyASAP y lanzó una versión para teléfonos Android en Google Play.

La aplicación gratuita bloquea el celular de los niños, haciéndolos completamente inutilizables, hasta que responden a los mensajes de texto de sus preocupados padres. Incluso hay una configuración que permite a la aplicación hacer sonar una alarma para captar la atención del adolescente distraído, incluso si el teléfono está en modo silencioso.

El padre, originario del Reino Unido, explicó que la aplicación “nació de frustraciones personales con las aplicaciones de mensajería actuales”, después de que compró un teléfono inteligente a su hijo adolescente Ben.

“Cuando [Ben] comenzó la escuela secundaria, le compré un teléfono inteligente para poder contactarlo y él podría contactarme (obviamente no mientras estaba en la escuela)”, explicó en el sitio web de ReplyASAP. “Sin embargo, lo que pensé era una solución se convirtió en un problema diferente. Debido a que el teléfono era “inteligente”, podía jugar juegos y ver videos en él, así que cuando trataba de contactarme con él, rara vez respondía, ya sea porque no escuchaba el teléfono o porque (y finalmente he tenido que admitirlo), podría sentirse avergonzado de hablar con su padre frente a su amigos.”

Actualmente, la aplicación solo está disponible para teléfonos con Android, aunque se espera que próximamente se presente una versión de iOS que funcione con dispositivos Apple.