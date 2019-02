¿Las alegrías y las tristezas te hacen comer más?

View this post on Instagram

¿Qué hacer cuándo estás ansioso? 😱 . . Vivimos en un mundo convulsionado, el tiempo pareciera cada vez acelerar su paso, los días son más cortos y las cosas por hacer muchas. . . La ansiedad es un mecanismo común, más común de lo que imaginas, de alerta para decirte "Hey! Quizá te estás preocupando demasiado". . . Los cuadros de ansiedad vienen acompañados de variados síntomas tanto somáticos como psíquicos. . . Descuida, ésto es normal, no hay nada malo en ti. Pero hacer caso omiso a lo que está ocurriendo en ti tampoco es una opción. . . Hoy te dejamos algunas actividades que puedes realizar para disminuir los niveles de ansiedad y transformarla en tranquilidad y aceptación. . . Aprendamos a Fluir🌿 . . ¿Tienes algún otro consejito para fluir con la ansiedad? Haznolos saber en los comentarios 👐 . . #Ansiedad #Salud #Psicología #Luz #Energia #Fluir #Vidharma