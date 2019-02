Zague tendrá que pasarle una jugosa pensión a Paola Rojas ¡’impresionanti’!

El divorcio con la periodista le salió más caro de lo que imaginaba al exfutbolista

Su divorcio con Paola Rojas le salió más caro de lo que imaginaba a Luis Roberto Alves “Zague”, pues el exfutbolista tendrá que depositarle mensualmente una jugosa cantidad a la periodista, para la manutención de los dos hijos que tienen en común.

De acuerdo con información de TV Notas, Zague debe pasarle casi $8000 dólares (150 mil pesos mexicanos) mensuales a la conductora de noticias de Televisa, pero a cambio, el exjugador de las Águilas del América podrá seguir viendo a sus hijos, además de ocuparse de sus necesidades.

Además de la pensión, Zague deberá ocuparse de otros gastos relacionados con la escuela, uniforme, útiles ecolares, seguro médico el fútbol.

Hay detalles relacionados con el divorcio entre Zague y Paola Rojas que se han mantenido en secreto, pero una persona cercana a la ahora expareja fue entrevistada por TV Notas y divulgó algunos aspectos que hasta ahora eran desconocidos, entre ella, salieron a relucir otras infidelidades del ahora comentarista de TV Azteca.

“Así es, ella ya no aguantó más, ya le había perdonado muchas infidelidades, pero la última ya no la soportó. Paola no dudó del paso que daría, se sintió defraudada, engañada y dijo: ‘Hasta aquí’, y ya quedaron oficialmente divorciados”, comentó el entrevistado.

El “testigo” aseguró que a Paola Rojas, pese a “ser una mujer de una sola pieza” le dolió el engaño, pero lo tomó como un aprendizaje.

“Sí, le dolió el engaño, pero es una mujer segura de sí misma. Tomó esto como un aprendizaje y dijo que si esto se hizo tan público, al menos sirva para que muchas mujeres se sientan identificadas y no tengan miedo de seguir adelante con su vida”, expuso el entrevistado.

“Jamás pasó por la mente de Paola castigarlo impidiéndole ver a sus niños. Es una mujer inteligente y sensible en este tipo de casos, sus hijos qué culpa tienen, y su padre es pieza clave en su formación. Además, Zague jamás ha fallado como papá”, destacó la persona entrevista por la revista.

Con relación a la casa donde vivían juntos, el allegado al exfutbolista y a la periodista aclaró que será Paola Rojas quien se quede con la casa donde vivían juntos, por decisión de Zague.

“Luis decidió dejar a su nombre la casa en la que vivían juntos con los niños; se casaron por bienes separados, pero es ella quien se quedará con la casa, en la que, obviamente, desde el año pasado ya no vive Zague. Él no la quiso dejar desamparada, ni a sus hijos”, finalizó.