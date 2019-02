El ‘Tata’ Martino no le va a rogar al Chicharito para que juegue en el Tri

"El propio llamado a la selección debería ser suficiente motivación para él o cualquier jugador"

CDMX, México – En la selección mexicana de fútbol dirigida por Gerardo Martino no se le ruega a nadie.

El “Tata” fue claro al ser cuestionado sobre qué hará para entusiasmar a Javier Hernández de defender la causa Tricolor. El delantero del West Ham llegó a confesarle en entrevista al exfutbolista y hoy comentarista de Univision Marc Crosas que muchas veces se ha planteado seguir defendiendo la causa nacional.

El argentino Martino entiende que ser llamado a selección debería ser motivación suficiente. En los últimos años en el Tri ha prevalecido el capricho del futbolista, por eso en su momento se le rogó a jugadores como Nery Castillo, Carlos Vela y los hermanos dos Santos.

El “Tata” no tendrá deferencias con el Chicharito o con quien sea. De hecho, a diferencia de sus antecesores no ha corrido a Europa para dialogar con los que militan en aquel continente, más allá de que planea reunirse con ellos después de la Fecha FIFA de marzo.

“Respecto a Javier o cualquier otro futbolista, como dije, solamente he hablado con los dos Santos y con Carlos Vela, todavía no he hablado con ninguno del exterior, no puedo hablar de si Javier tiene desencanto o no con respecto a su carrera futbolística y lo mucho o poco que lo pueden reconocer en México, indudablemente que para nosotros es un jugador que está muy considerado.

“Y por otra parte, yo no veo que tengamos que entusiasmar desde el lugar del técnico de la selección a los futbolistas porque el entusiasmo hay que ubicarlo en el llamado a la selección. Representar al país y ponerte la camiseta es suficiente motivación. Si el entrenador de la selección, al igual que lo pasa en los clubes, tiene que motivar al futbolista a venir evidentemente tendría un problema bastante serio“, expresó el “Tata” tras finalizar su primer microciclo.

Aclaró que su reunión con Vela y los dos Santos en Los Ángeles no implica una convocatoria en automático.