Esto dijo López Obrador sobre “El Chapo” Guzmán

El narco mexicano fue declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico en Estados Unidos

MÉXICO- Un día después de que Joaquín “El Chapo” Guzmán fuera declarado culpable en una corte de Brroklyn de 10 delitos de narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ese caso era un ejemplo para que los los jóvenes se alejaran del camino del narcotráfico.

“Quienes toman estos caminos recapaciten y piensen de que es un don muy preciado la libertad y que no se debe de afectar a otros, no se le debe causar daño al prójimo y no hay que causarse daño a uno mismo y a los familiares porque son de una u otra forma sufrimientos, eso es lo que puedo decir, que sirva de enseñanza una lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, lo material, el lujo barato, la fama. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia”, manifestó AMLO durante una conferencia de prensa.

“El Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa fue enjuiciado en una corte de Nueva York, y su sentencia se dará a conocer hasta junio.

Sobre la declaración de culpabilidad por un jurado en Nueva York contra el narcotraficante, que puede ahora ser sentenciado a cadena perpetua, opinó que es una decisión tomada en Estados Unidos y hay que ser “respetuoso” de los procesos legales.

“No le deseamos mal a nadie. Me gustaría que quienes toman estos caminos, recapaciten”, dijo en alusión al poderoso capo del cártel de Sinaloa.

Aseveró que actualmente se relaciona “la felicidad verdadera” con lujos, fama y todo “lo material”.

“La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con la conciencia, con el prójimo”, remachó.

El mandatario mexicano puso énfasis en su nueva directriz contra las bandas del crimen organizado.

“Debemos nosotros bajar el consumo de drogas y atender a los jóvenes y lo vamos a lograr para que dejen el camino de las conductas antisociales”, manifestó.

Dijo que con lo que respecta a su gobierno, se dará curso a las denuncias sobre las personas que estuvieran involucradas con el narcotráfico.

“Políticamente mi postura es muy clara desde la campaña, cuando tomé posesión lo mencioné, soy partidario de que pensemos hacia adelante, de que se debe castigar, se puede castigar errores del pasado, pero lo que tiene más sustento en cuanto a justicia es evitar los delitos del futuro. Soy partidario de ver hacia adelante y que nosotros iniciemos una etapa nueva y que no apostemos a lo que se hizo durante mucho tiempo al estar castigando chivos expiatorios”, indicó López Obrador.

Dejó claro que será a través de una consulta ciudadana la que determines si se enjuician a los involucrados con los cárteles de la droga, de ser así se comenzará “con los de arriba”.

“Una consulta, para enjuiciar, sI existen elementos, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Zedillo, Fox y Calderón, si queremos eso. Yo soy partidario de condenar al régimen, me importa más que se desnude lo que fue el régimen neoliberal, la política de pillaje, saqueo, engaño”, respondió.