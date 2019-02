Grettell Valdez sorprende con un topless en Instagram

View this post on Instagram

Despertar y ver que ya somos 2 millones💥❤️en Instagram es de las mejores sensaciones que he tenido. Quiero darles las GRACIAS por ser parte de mi vida y estar en todo momento conmigo. Me hacen sentir muy feliz y cada que leo un comentario de ayuda, consejo y amor, neta mi corazón lo llenan de amor. A lo largo de mi vida, he aprendido que no hay nada mejor que ser tú misma, sin máscaras; buscando siempre de las cosas difíciles lo mejor y no tirarnos al drama o la desprecio, sino siempre buscar el lado positivo de cada situación difícil y ustedes me han ayudado a que cada día al despertar tenga las ganas de dar lo mejor de mí, tratando de ser positivo para dar el 💯 a mi familia, amigos y sin duda a ustedes que día a día me leen. Mi mejor consejo sería que en todo momento hay que destapar el alma y el corazón para estar siempre recibiendo amor …realmente hagan todo lo que quieran pero pero no olviden que siempre con Amor. ¡¡¡LOS AMO Y GRACIAS POR TANTO!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️. Foto: @henryjimenz Peinado: @gabiokka Maquillaje: @anaeuribe @grupohabita @rafaelmicha #CONDESAdf