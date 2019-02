Álex Lora, un sesentón con alma de adolescente

El cantante mexicano celebra con un concierto en Anaheim medio siglo de vida de su banda El Tri

Cuando Álex Lora decidió que quería dedicarse a la música, su mamá le dijo que de eso se moriría de hambre. Y las compañías disqueras le insistieron en que cantar rockanrol en español no lo iba a lleva a ningún lado, que ese género solo se podía cantar en inglés.

Lora no se murió de hambre y ha grabado cuantos álbumes de rock en español le ha dado la gana. Han pasado 50 años desde que nadie daba un peso por su arte y a la fecha sigue en la jugada con una carrera que no ha parado en todo este medio siglo.

“A pesar de los chismes, de las ‘tenebras’, de la satanización, de la prohibición y de todos los obstáculos, aquí estoy más fresco y con mucha pila”, dijo el cantante, líder de El Tri, una banda que comenzó a hacer historia –en ese entonces con otro nombre– a principios de los setenta, cuando fue parte de un concierto masivo de rock en Ciudad de México, el famoso festival de Avándaro.

A partir de ahí, la vida de esta banda comenzó su peregrinaje, puesto que por más de 15 años solo existió como parte de un movimiento subterráneo en México. Su existencia y sobrevivencia fue posible gracias al aferre de una sólida y fiel fanaticada que siempre siguió los pasos de esta agrupación. Fue hasta el surgimiento del movimiento de rock en tu idioma, a mediados de los ochenta, cuando la música de El Tri pudo ver la luz.

“Sin habérnoslo propuesto, nos convertimos en pioneros del rockanrol original en español a nivel mundial”, dijo el intérprete, que para celebrar su aniversario de plata realiza una gira por varias ciudades del mundo y llegará al sur de California este sábado. Lora y su banda, Piedras Rodantes, dará un concierto en el Anaheim Convention Center, y los acompañarán la Orquesta Sinfónica de Los Angeles, el rockero Javier Bátiz y El Haragán, una banda también de Ciudad de México, entre otros invitados.

El rockero promete al menos tres horas de show, que incluirán muchas de sus conocidas canciones, además de los temas de “Nacimos para rodar”, el nuevo –y quincuagésimo– disco de El Tri.

Los festejos no han parado desde hace algunos meses. Desde una misa en la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México y recopilaciones especiales de música, hasta el documental de dos capítulos “Vidas que cambiaron la tuya”, realizado por National Geographic, han sido algunos de los eventos que han marcado esta media centuria de vida de El Tri.

En este largo viaje, Lora dice que la principal lección que aprendió Lora es interpretar “la voz de la raza”, algo que le pidió a la “virgencita” y que se le concedió.

“Es un milagro que le pedía, que me diera la gracia de ser rockanrolero”, dijo el cantante de 66 años en una conversación telefónica que ofreció desde Ciudad de México. “Mi mamá me decía, ‘de músico te vas a morir de hambre’, y yo le decía, ‘sí, pero yo siento que la música me llama’; [por eso] es un milagro que esté festejando ahorita 50 años”.

Pero no solo ese es el mérito, sino que “ahorita tocamos mucho menos feo que hace 50 años”, dijo el artista con su inconfundible sentido del humor.

Este logro, dijo, solo es posible si tienes vocación y si estás dispuesto a aguantar críticas y envidias. A cambio, aseguró, serás un adolescente toda la vida, como en su caso.

“Pero solo los verdaderos rockanroleros”, aclaró. “El rockanrol es la fuente de la eterna juventud, y aparte pues mi máximo vicio –sí, en alguna época fui grifo [consumí marihuana] y probé de todo, pues, para ver qué se sentía– pero mi máximo vicio es el rockanrol”.

En detalle:

Qué: El Tri – 50 aniversario

Cuándo: sábado 8 pm

Dónde: Anaheim Convention Center, 800 W. Katella Ave., Anaheim

Cómo: boletos $50; informes (800) 668-8080 y ticketon.com