El plan de Ocasio-Cortez para detener declaratoria de “emergencia nacional” de Trump

Tras conocerse de voz del propio presidente Donald Trump que declaraba el estado de “emergencia nacional” en la frontera sur para construir el muro fronterizo, sus detractores anunciaron una recia batalla para detenerlo.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez dio a conocer que ella y otro congresista demócrata presentarán un proyecto de ley para bloquear la controvertida declaración de emergencia nacional del presidente Trump para asegurar el dinero para su prometido muro fronterizo.

“@JoaquinCastrotx y yo no vamos a dejar que el presidente declare una falsa emergencia nacional sin una pelea”, escribió el viernes el Bronx / Queens Demócrata .

.@JoaquinCastrotx and I aren’t going to let the President declare a fake national emergency without a fight. https://t.co/iPlcVVsm6U

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 15, 2019