El ‘Piojo’ Herrera explota contra un fotógrafo que le dijo “perdedor”

El técnico del América se descosió sobre el incidente en la conferencia de prensa y le dio con todo también al periodista José Ramón Fernández

Al final del partido de este domingo entre Pumas y América en Ciudad Universitaria se dio un conato de bronca a unos pasos de la entrada del túnel de visitantes entre el entrenador azulcrema Miguel Herrera y un fotógrafo.

El célebre ‘Piojo‘ afirmó que dicho elemento debidamente acreditado para estar en la cancha le gritó “¡perdedor!” cuando iba pasando, luego de increpar al cuerpo arbitral como es su costumbre cada que su equipo pierde el encuentro.

Herrera confrontó al individuo y lo llevó hasta el comisario de cancha de la Femexfut, exigiendo que le fuera retirada su acreditación, cosa que sucedió de inmediato.

Ya luego en la conferencia de prensa el ‘Piojo’ se descosió sobre el incidente y habló incluso de la incitación a la violencia del periodista José Ramón Fernández en ESPN.

“Cuando estás en cancha trabajas para el medio y representas a una institución. No pueden entrar ahí para gritarle a un equipo cualquier pendejada (…) No puedes entrar nomás porque se te da la gana además gritarme perdedor y grabándome para buscar mi reacción”, dijo el polémico técnico, que no ha probado la supuesta agresión de la que fue objeto.