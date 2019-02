Ganador de MasterChef México denunció discriminación en su país

"A veces ser diferente te hace crecer"

Ismael Zhu Li, el ganador de MasterChef México, de TV Azteca, platicó en exclusiva con el equipo de GRUPO CANTÓN, sobre su triunfo en el reality de cocina más popular de la televisión mexicana.

“Estoy feliz de que haya ganado, pero bueno eso ya acabó y ahora estoy planeando crear un espacio donde daré a conocer lo que me gusta y bueno, será por calzada de la vida, estamos en eso y como es una casa familiar, pues la estamos adaptando”, aseveró.

El ganador de MasterChef, reveló que en el programa vivió mucha empatía con los participantes, misma que años atrás le costaba desarrollar debido a que llegó a sentirse discriminado por sus rasgos orientales.

“Me pasó que era muy inseguro en esa parte, yo soy mexicano de padres orientales, o sea, tengo un pasaporte mexicano, pero siempre desde niño recuerdo que me excluían por ser El Chino… Esa inseguridad la tuve muchos años. Recuerdo que me veían de manera diferente, siempre era el raro y eso no está padre”, platicó.

Ismael ha entendido que su cultura oriental en un país como México, lo hace notar: “Te acostumbras a que te vean como el diferente, pero cada día es menos esa actitud en las personas… Y también hoy veo que a veces ser diferente te hace crecer”, concluyó.