Dinero del narco en campañas de Estados Unidos, NYT revela sobornos, protección…y más

MÉXICO – El caso contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos mostró el control que los narcotraficantes y su dinero tienen sobre policías y políticos en México, sin embargo la corrupción y el dinero también han traspasado la frontera. The New York Times publica hoy los casos de sobornos por parte de narcotraficantes a ex alguaciles fronterizos: desde dinero en campañas, pagos para que permitieran visitas conyugales a un capo sentenciado, compra de protección y hasta dinero ilícito en la economía legal y clandestina de la ciudad de Valle del Río Grande.

El diario detalla, en un reportaje de Manny Fernandez y Mitchell Ferman, el caso de Tomás Reyes González, “El Gallo”, un traficante de drogas que se encuentra recluido en una prisión federal de Estados Unidos, quien dio dinero a un ex alguacil del condado de Hidalgo, en Texas, para su campaña de reelección.

Así como el caso de otro ex alguacil del mismo condado que aceptó sobornos para permitir que un traficante de drogas condenado en una prisión de la ciudad recibiera visitas conyugales, las cuales se registraron en la liberaría de la cárcel e incluso en la oficina privada del alguacil. Y otro caso de un alguacil del condado de Cameron, que ahora está recluido en una prisión federal, que ayudó y protegió a traficantes de cocaína.

Estos casos, detalló el New York Times, se dieron en 1994, 2005 y 2014, pero aún continúan otros hoy en día. Recordó que el mes entrante un ex jefe de la policía de La Joya irá a juicio acusado de cargos por ayudar una organización del narcotráfico a transportar narcóticos cuando era sargento de la Policía en Progreso, Texas.

El diario dijo que durante el juicio contra “El Chapo” Guzmán se reveló el control del narcotráfico y su dinero sobre políticos y policías en México. Incluso recordó que un testigo afirmó que el ex Presidente mexicano Enrique Peña Nieto había aceptado un soborno de 100 millones de dólares a cambio de cancelar un operativo nacional para dar con el capo.

Sin embargo, dice el medio, la corrupción y el dinero de las drogas han fluido también hacia el lado estadounidense de la frontera. Y destaca que más de 100 funcionarios locales, estatales y federales encargados de cumplir la ley han sido acusados de cargos de corrupción relacionados con las drogas en la frontera desde 1990.

Sólo de la patrulla fronteriza, precisa New York Times, funcionarios dijeron que al menos 77 empleados fueron arrestados o acusados ​​de cargos de corrupción en los años fiscales de 2005 a 2017.

Mientras, en Valle del Río Grande, en Texas, el dinero de las drogas también tiene presencia, muda, pero que no se puede negar. En esa ciudad también han destacado casos de corrupción, sin embargo hay dinero de la droga alimenta tanto la economía legítima como la clandestina. Ahí los narcotraficantes y sus familiares comprar autos de lujo y edifican mansiones de alta seguridad.

Will R. Gaspy, agente especial a cargo de la división en Houston de la DEA, dijo al diario que el dinero ilícito es usado para iniciar negocios, apoyar a empresas.