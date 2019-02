Cerveza Corona tendrá su propio documental narrado por Gael García

La producción será para celebrar los cien años de la cerveza

Con motivo del cumplimiento de los cien años de la cerveza Corona, Grupo Modelo hará un documental contando la historia de esta bebida, mismo que será narrado por el popular artista, Gael García.

“Hay razones puntuales por las cuales acepté a ser parte de este proyecto. La primera es que me gusta la cerveza y en particular, me gusta Corona. La segunda, me encantó esta propuesta: contar la historia de la marca en conjunto con la de México y ver cómo ha evolucionado el país en los últimos casi 100 años”, comentó el actor en un comunicado.

En el documental se expondrá cómo la cerveza Corona ha logrado posicionarse exitosamente alrededor del globo en todo este tiempo.

“Para nosotros es un orgullo que alguien tan talentoso como Gael García Bernal forme parte de esta historia y nos permita seguir rompiendo barreras para llevar una parte de México a cualquier rincón del mundo. Estamos convencidos de que lo hecho en México, es sinónimo de calidad y este proyecto será un claro ejemplo de ello”, dijo Clarissa Pantoja, Directora de Cerveza Corona.

Se espera que el documental empiece a transmitirse por los diferentes medios de comunicación a partir de marzo. Por lo pronto, el actor ya nos dio un pequeño adelanto de lo que veremos en un breve video que publicó en su cuenta de Twitter.

Buenas buenas. Acá un adelanto de una breve recapitulación de la historia que @Corona_MX comparte con México. #LaCervezaMásFina Próximamente… https://t.co/4Os7MTgFLi — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) February 19, 2019

También te puede interesar: Los Youtubers que más millones ganan en el mundo