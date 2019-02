Es oficial, el esgrima tendrá duelos al estilo ¡Star Wars!

Los contendientes podrán revivir épicas batallas como las de Dath Vader y Luke Skywalker

El mundo evoluciona y el deporte también y prueba de ello es la nueva modalidad que tendrá en esgrima al más puro estilo de ¡Star Wars!, al menos en Francia.

De acuerdo con información de la página digital de Publimetro, la Federación Francesa de Esgrima reconoció como deporte oficial los duelos con sable de luz, con el objetivo de alentar a la juventud a realizar algún deporte.

“Con los jóvenes de hoy, es un verdadero problema de salud pública. No practican ningún deporte y solo hacen ejercicio con sus pulgares, es por eso que estamos tratando de crear un vínculo entre nuestra disciplina y las tecnologías modernas”, mencionó Serge Aubailly, secretario general de la federación.

De esta forma y a través del esgrima se podrán llevar a cabo memorables batallas como las que protagonizaron Dath Vader y Luke Skywalker en las famosas cintas de Star Wars: “A New Hope”, “The Empire Strikes Back” y “Return of the Jedi”, por menionar solo algunas.

La diferencia es que en estos torneos, los combates se basarán en las reglas estipuladas que rigen al Esgrima en todo el mundo y con un árbitro de por medio.