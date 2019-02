América y Chivas ya tienen rivales, así quedaron definidos los octavos de la Copa MX

Consulta aquí las fechas y los horarios de cada uno de los encuentros

Quedaron definidos las fechas y los horarios para los Octavos de Final de la Copa MX.

El martes 26 de febrero, el Morelia, que fue el mejor equipo en la fase de grupos, recibe en el Estadio Morelos al Puebla a las 8:00 PM ET / 7:00 PM Centro / 5:00 PM PT.

A las 10:15 PM ET / 9:15 PM Centro / 7:15 PM PT horas del mismo día se disputarán otros tres encuentros al mismo tiempo: Xolos vs. Alebrijes en Tijuana; América vs. Pachuca en el Estadio Azteca y Dorados ante Atlas en el Banorte.

El miércoles 27 se realizan el resto de los encuentros. A las 8:00 PM ET / 7:00 PM Centro / 5:00 PM se realizarán el Veracruz vs. Mineros y el Pumas vs. Zacatepec, el primero en el Luis “Pirata” Fuente y el segundo en CU.

A las 10:15 PM ET / 9:15 PM Centro / 7:15 PM PT se desarrollarán el Juárez contra León (Olímpico Benito Juárez) y el Chivas ante Atlético San Luis (Estadio Akron).