Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa, se comparó con Yalitza Aparicio

"La mujer con quien me identifico, ya que venimos de la humildad"

Hace unos años se convirtió en la quinceañera más famosa de México, la celebridad le llegó de golpe igual que a la oaxaqueña Yalitza Aparicio. Rubí Ibarra García se ha identificado con la actriz de Roma.

“Quiero felicitar a Yalitza Aparicio. La mujer con quien me identifico, ya que venimos de la humildad, pero eso no tiene nada que ver con el talento con que una nace y quitar los estereotipos de por ser humilde, de tono de piel morena y venir de un rancho, no tienes derecho de hacer nada o no mereces lo que te tocó. Nada detiene que luchemos por nuestros sueños”, escribió en sus redes sociales la ahora cantante.

Hay que recordar que la joven potosina saltó a la fama cuando sus padres convocaron a su fiesta de XV Años y el video se viralizó.

Rubí expresó sus impresiones en el momento en que Yalitza se encuentra bajo las críticas de propios y extraños como Sergio Goyri.

Ahora Rubí ha tomado la vertiente de cantante y aunque no ha recuperado el éxito de la explosión de su fiesta, sigue como un curioso recuerdo del poder de Internet.