¿Cómo hacer la dieta gourmet para bajar de peso sin pasar hambre?

Los alimentos frescos son un pilar fundamental de esta dieta

Con la dieta gourmet no te hará falta eliminar lo que tanto te gusta de tu comida diaria, ya que consiste en comer de manera balanceada y combinada con ingredientes saludables como frutas, verduras y hortalizas, lo que te permitirá adelgazar.

Esta dieta la puedes realizar cambiando los hábitos alimenticios, sin eliminar alimentos, solo tienes que hacerlo de forma saludable, moderada, sin prisas y comiendo lo que el organismo necesite; es decir: disfrutar de tu comida.

Siguiendo estas instrucciones y con buena actitud podrás bajar hasta un kilo por semana, sin necesidad de pasar hambre. También puedes incrementar ese número si le añades a tu rutina diaria hacer ejercicios, ya que eliminarás grasa corporal, evitarás la piel flácida, llegarás a tu peso ideal y evitaras enfermedades como la obesidad, entre otras.

¿Cómo organizar tu comida diaria?

Debes comer cinco comidas diarias, desayuno, merienda de media mañana, almuerzo, merienda de media tarde y cena. Los alimentos que vayas a elegir para tu plan nutricional deben tener antioxidantes, vitamina B12 y Omega 3, aportando así mayor beneficios a tu organismo.

Comida primordiales

En el almuerzo no debes privarte de alguna comida y menos de tus favoritas. Pero en la cena si elige algo un poco más ligero y nada de harina.

Debes tener en cuenta que los alimentos en esta dieta deben ser totalmente frescos, puedes comer desde arroz, legumbres, pechuga de pavo, pescado, carne, aceitunas frescas, queso parmesano. Los vegetales pueden estar cocidos o crudos.

Por ejemplo, para el almuerzo puedes hacer el pescado al horno con vegetales salteados al vapor. Mientras que para la cena puedes como pechuga de pavo con puré de calabaza.

Meriendas

Para la media mañana o tarde puedes comer barra de cereal de soya, yogurt natural, frutas (es recomendable que sean las de temporadas) y dulces como chocolate con leche es un antioxidante que no puede faltar en tu dieta.

Bebidas

Bebe mínimo dos litros de agua al día para que te mantengas hidratada y también te ayude a quemar calorías.

Jugos de frutas o vegetales (sin azúcar ), café, tés de sabores y hasta vinotinto.

En esta dieta a pesar de que no te privas de comer todo lo que te guste, debes tomar en cuenta de que si no comes racionalmente y realizando actividades físicas, no lograrás bajar los kilos que deseas quitarte de encima, a la vez que mejoras tus hábitos alimenticios.