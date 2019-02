Mario Cimarro denuncia ‘bullying’ y veto de Telemundo

El actor explica como es que la televisora latina lo bloqueó

Mario Cimarro hizo fuertes declaraciones en contra de la televisora donde realizó telenovelas como “Pasión de Gavilanes”, “El Cuerpo del Deseo” y “Los herederos del Monte”. Esta última producción la hizo en 2011 y desde entonces no se ha vuelto a ver en la pantalla de Telemundo y según el actor se debe a un veto.

“Yo fui vetado de Telemundo hace 10 años porque osé levantar el teléfono y llamar a los ejecutivos y pedirles que por favor le regresaran el dinero que le estaban robando a uno de mis compañeros“, dijo en un video publicado en Instagram.

“Es una práctica muy común que ellos hacen, cada vez que hacían una telenovela o algo así de a los compañeros más débiles del elenco les quitaban una parte de su sueldo y cuando yo me enteré de eso no lo podía creer. Yo llamé por teléfono y les pedí que dejaran de hacerlo. Efectivamente le regresaron los 10 mil dólares que le quitaron al compañero y cuando se acabó el proyecto a mí me despidieron e hicieron toda una campaña que todos la conocen de bullying, toda una campaña de difamación en mí contra y eso es muy duro porque estamos hablando de que una cadena de televisión en contra de un actor”, reveló.

Cimarro quien también ha trabajado en Televisa en telenovelas como “Mar de Amor” y “La Casa en La Playa” pidió a sus fans que le dijeran a Telemundo que le quitaran el veto.

“A ustedes mi gente que tanto me preguntan les digo que me encantaría hacer su próxima telenovela, su próxima teleserie, darles lo mejor de mí, es lo que me apasiona, en español, en mi idioma, con mi gente. Yo creo que la única manera de que nos pongamos otra vez a trabajar allá es que ustedes le digan a Telemundo ya quiten el veto, es ilegal lo que están haciendo, es injusto“, añadió.

El veto de parte de la televisora latina dice haber afectado su economía.

“Mario Cimarro no está solo, Mario tiene una familia, tiene una mamá y tiene una hermana y estamos los tres solitos aquí en este país y nosotros somos cubanos mi gente, nosotros no podemos regresarnos a nuestros países. Nosotros estamos aquí y no hay vuelta atrás”, expresó.