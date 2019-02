Mira el nuevo avance y la fecha de estreno de ‘La Reina del Sur 2’ de Telemundo

Kate del castillo regresa para ponerse en la piel de Teresa Mendoza

La actriz Kate del Castillo regresará a la televisión como Teresa Mendoza en “La Reina del Sur 2“. La cadena Telemundo compartió un avance y anunció la fecha de estreno del esperado regreso de una de las series más exitosas para el lunes 22 de abril a las 10pm/9c.

Loading the player...

Para revivir como todo empezó, Telemundo transmitirá “La Reina del Sur: Edición Especial Primera Temporada” a partir del lunes, 4 de marzo a las 10pm/9c. Este programa también estará disponible en todas las plataformas a través de Telemundo App, VOD y Telemundo.com con subtítulos en inglés.

“Me siento de nuevo como en casa. Teresa significa mucho para mí. Es el papel que me permitió conquistar este medio de una manera que repercutió en mi vida. Me complace que el público tenga la oportunidad de ver en la edición especial de la primera temporada cómo empezó todo. Entenderán por qué la serie original sigue como líder en este género. Pero deben saber que la nueva temporada es todo esto y más. Mucho, mucho más de lo que el público exige de la televisión hoy en día”, expresó del Castillo.

El regreso de “La Reina del Sur” retoma la historia de la poderosa narcotraficante ocho años después de que desapareciera en manos del programa federal de protección de testigos de Estados Unidos tras hundir al candidato presidencial mexicano Epifanio Vargas. Ahora lleva una vida en total anonimato en Italia, como María Dantes, mientras cría a su hija Sofía en la villa toscana Massa Marittima. Sin embargo, su vida dará un giro inesperado y tendrá que hacer todo lo posible por recuperar su trono como La Reina del Sur.