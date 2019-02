Descatan atentado en la muerte de la gobernadora de Puebla

Las autoridades afirman que los dictámenes finales tarda hasta dos años en darse a concoer

MÉXICO – En medio de las exigencias para esclarecer lo ocurrido, Carlos Morán Moguel, subsecretario de Transporte de la SCT, descartó la posibilidad que la caída del helicóptero en el que murieron Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle, así como otros tres tripulantes, fue producto de un atentado.

-¿Pudo haber sido un atentado?, se le preguntó.

“Diría ahorita que, en lo absoluto, no. No hay nada que nos muestre que hubiera habido una desintegración de partes del aparato, no hay. Que hubieran aparecido componentes en otro sitio que el del sitio del impacto, tampoco lo hubo“, respondió.

Aunque reconoció que la investigación técnica aún no ha arrojado resultados concluyentes, también descartó la posibilidad de algún ataque.

“Nada que nos haga suponer que hubiera habido algún evento agresivo contra la aeronave. No lo tenemos. Ni nosotros ni los investigadores que estaban con nosotros en el proceso. Tengo certeza de que no es el caso”, indicó.

– ¿Tienen algún indicio de que no hubo alguna manipulación externa?

“No tenemos ningún indicio de que haya habido ninguna manipulación externa, no hay ninguna información en ese sentido”, aseveró.

Ante diversas especulaciones sobre la caída del helicóptero que se registró el pasado 24 de diciembre, el subsecretario aseguró que en el lugar del siniestro fueron encontrados cinco cuerpos.

“¿Cadáveres? Los que se han enlistado, cinco”, expresó.

Por otro lado, el funcionario reveló, por primera ocasión, que la aeronave salió del Aeropuerto de Puebla rumbo a la casa del empresario y ex diputado local José Chedraui.

En el patio de ese inmueble, dijo, recogió a Alonso, a Moreno Valle y a su asistente, Héctor Baltazar.

“Salió de un jardín de una casa privada que se encuentra a poco menos de tres kilómetros”, dijo.

-¿De quién era?

“Es de Chedraui. Ahora nos hemos enterado que de ahí solía salir también el helicóptero. (La casa) es de un empresario, de José Chedraui”, respondió.

– ¿Se van a revisar las condiciones de seguridad que habían en esta casa?

“El helicóptero no estaba resguardado ahí, iba y recogía a los pasajeros”, indicó.

En respuesta a los cuestionamientos, Morán dio a conocer que las indagatorias relacionadas con ese domicilio son conducidas por los agentes ministeriales y no por la SCT.La tardanzaDesde Palacio Nacional, la SCT dio a conocer el audio de las 11 comunicaciones que supuestamente mantuvo el piloto del helicóptero, Roberto Coppe Obregón, con la torre de control.

Según los registros, no hubo ninguna alerta previa a la caída de la aeronave.

Al presentar un reporte sobre el estatus de la investigación, el subsecretario recordó que existen indagatorias que tardan hasta dos años.

Confió que, en este caso, los resultados puedan conocerse en este mismo 2019.

Sin embargo, reveló que será hasta el 4 de marzo cuando los investigadores internacionales inicien la inspección de los motores; el 18 de marzo, para la inspección del rotor, y hasta el primero de abril para otras partes del helicóptero.

En este marco, Morán recordó que los dictámenes finales sobre los accidentes en los que murieron los ex Secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y José Francisco Blake, así como la cantante Jenny Rivera, tardaron un año en elaborarse.