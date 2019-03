5 cosas que siempre debes llevar a una entrevista de trabajo

El éxito de una entrevista de trabajo podría depender de algunas de estas cosas

Si te has puesto tu mejor traje y vas con toda la intención de hacer la mejor entrevista de tu vida, no te olvides de llevar estas cinco cosas que te harán destacar con tus posibles empleadores, pues te harán parecer un prospecto de primer nivel. ¡Sigue leyendo!

1-Tarjeta de negocios

No necesitas tener un empleo para tener una y te servirá para hacer contactos en las entrevistas que asistas. Tu tarjeta de presentación debería incluir el nombre, cargo, teléfono, correo electrónico y cualquier otra forma de contacto que consideres importante.

Es importante que entregues tu tarjeta al entrevistador o a cualquier otra persona con la que hables en tu trabajo.

2-Libreta y pluma

Puede que estés acostumbrado a tomar notas en tu computadora portátil o smartphone, pero en las entrevistas es mejor llevar una libreta y un bolígrafo, y hacer todos los apuntes a mano.

Además, cuando te vean haciendo todas tus anotaciones, darás la impresión de que eres proactivo y que estás poniendo atención a lo que te dicen.

3-Varias copias de tu currículum

Sabemos que lo más probable es que hayas enviado tu currículum cuando solicitaste el trabajo. Sin embargo, puede suceder que el entrevistador no tenga una copia a la mano. Por eso, lo mejor es ser precavido y llevar, no una, sino varias impresiones de tu CV. Recuerda que realmente no sabes con cuántas personas te entrevistarás en tu cita.

4-Un portafolio

Dependiendo del tipo de trabajo al que estés aplicando, podrías ser importante que lleven un portafolio de todo el trabajo que has hecho en tu carrera profesional. Éste puede ser una carpeta o incluso un sitio web que puedas mostrar en una tablet.

Todo tu trabajo debe estar organizado de manera que sea fácil consultarlo durante la entrevista y tienes que incluir ejemplos de tus mejores trabajos.

5-Algunas preguntas

Haz una investigación en internet para estar bien informado acerca de la organización que te va a entrevistar. Trata de contestar las siguientes preguntas:

-¿Qué hace la organización?

-¿Desde cuándo existe la organización? ¿Cómo se fundó? ¿Quién lo fundó?

-¿Quién dirige la organización? ¿Dónde están sus ubicaciones? ¿Cuántas personas trabajan allí?

-¿Qué venden y a quién? ¿Quiénes son sus competidores?

-¿Qué hay de nuevo con esta organización y en la industria en general? (Para contestar esto, puedes leer los blogs y noticias de la industria para tener una idea del panorama en el que opera tu posible próximo empleador).

El punto de tener esta información no es únicamente que seas capaz de responder las preguntas que el entrevistador te podría hacer, sino también para que puedas formular tus propias preguntas, además de descubrir sus retos y oportunidades.

Como ves, no deberías lanzarte a una entrevista sin varias de estas cosas, pues de seguro te serán de mucha utilidad para ganar puntos con el reclutador.

