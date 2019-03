¿Los demócratas están listos para un juicio político contra Trump?

Algunos creen que hay suficientes pruebas

El testimonio de Michael Cohen, exabogado del presidente Donald Trump, ante la Cámara reavivó los ánimos de un posible juicio político contra el mandatario, pero las cosas no parecen tan fáciles.

La razón es que los demócratas están divididos sobre si debe o no perseguirse al mandatario previo a las elecciones en 2020. Para la líder de la mayoría en la Cámara, Nancy Pelosi, sería una pérdida de tiempo, pero otros consideran que es algo inevitable.

La demócrata de mayor rango en el Congreso le dijo al Washington Post que, por ahora, no está a favor del llamado “impeachment”.

“No estoy a favor de un juicio político”, dijo. “Voy a darles algunas noticias ahora mismo, porque no he dicho esto a la prensa. Pero ya que lo ha preguntado, y he estado pensando en esto: el juicio político es muy divisorio para el país, así que a menos que haya algo tan convincente, abrumador y bipartidista, no creo que debamos seguir ese camino, porque divide al país. Y simplemente no vale la pena”.

La demócrata criticó al mandatario republicano, ya que consideró que no es ni “ética” ni “intelectual” ni “curiosamente” apto para el cargo.

“No, no creo que esté en condiciones de ser presidente de los Estados Unidos”, dijo.

Un representante demócrata de alto rango, John Yarmuth, contradijo a Pelosi y consideró que hay elementos para realizar el proceso contra el mandatario, el cual debe comenzar en la Cámara.

“Para mí no es una cuestión de ‘si’, es una cuestión de ‘cuándo’ y probablemente ahora no sea el momento adecuado, pero creo que en algún momento será inevitable”, dijo Yarmuth a CNN.