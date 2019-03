Ultrasensual: Galilea Montijo se siente y se ve mejor que nunca

La conductora de "Hoy" lució una arriesgada falda con éxito

Galilea Montijo es un ave de tempestades que no pasa desapercibida. A sus 46 años luce simplemente espectacular y su ‘look’ en los premios TVyNovelas 2019 no dejaron lugar a dudas.

La conductora de “Hoy” de Televisa lució un vestido plateado con una infartante abertura en la pierna que dejó ver su envidiable físico.

Por supuesto que sus seguidores quedaron prendados y ella confirmó que se siente en el mejor momento de su vida.

“Muy contenta, muy agradecida y madura. Voy ya para el quinto piso, como dicen, y no me arrepiento de nada. Sé que tengo muchas cosas todavía por hacer”, expresó en la alfombra roja del evento, según declaraciones que recoge Las Estrellas.

Consiente de que en redes sociales divide opiniones, “Gali” se dijo ajena a los “trolls” que la molestan.

“Sí sirvo de alguna manera para sacar la frustración de alguien.Yo por ejemplo no soy una persona que me vea ‘troleando’ a alguien. No tengo el tiempo, no tengo la energía, no me da la gana, no es parte de mí, manejo mi tiempo en que me vaya bien”, expresó.