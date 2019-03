Video: El dramático momento en que ciclistas atropellan a un peatón

El accidente ocurrió durante una prueba contrarreloj en Italia

Un peatón que atravesaba la carretera fue atropellado por dos corredores del equipo ciclista Bora-Hansgrohe, durante la contrarreloj por equipos disputada este miércoles en Lido di Camaiore, en la primera etapa de la Tirreno-Adriático.

En las imágenes difundidas por la Rai, se ve al peatón atravesar la carretera por un pasaje cerrado, a pesar de los gestos de un policía.

Varios ciclistas del equipo Bora, lanzados a toda velocidad, fueron capaces de sortearlo, pero los que ocupaban las últimas plazas, el italiano Oscar Gatto y el polaco Rafal Majka, lo atropellaron.

Los tres hombres se fueron al suelo. La Rai mostró imágenes de Majka con sangre en la cara.

“Al principio no sabía ni lo que había pasado. Ahora veo el vídeo y lo comprendo, pero en el momento no. Estaba atrás y no vi a esta persona. Rafa va bien, estamos bien los dos, esperamos que la otra persona también esté bien”, declaró Gatto a la Rai.

Según esta televisión el peatón fue transportado consciente a un hospital y su estado no es preocupante, según La Gazzetta dello Sport.