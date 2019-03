La asombrosa técnica con unos jeans que le salvaron de morir ahogado en el mar

Un hombre pasó más de 3 horas en el agua, entre el vaivén de las olas, gracias a que recordó un consejo que aprendió hace tiempo

Muy pocas personas en este mundo saben o pueden poner en práctica las distintas técnicas de salvación que existen, en particular cuando nos encontramos con algún problema ya sea dentro de una piscina y en el mar, por lo que muchos mueren ante la falta de este tipo de conocimiento.

Por fortuna, un hombre llamado Arne Murke pudo sobrevivir durante 3 horas flotando a la deriva en pleno océano, muy cerca de la bahía de Tolaga, en Nueva Zelanda, gracias a que a pesar del momento, tuvo la suficiente serenidad para recordar una técnica de cómo se podía hacer un “salvavidas” con unos jeans.

Arne, de 30 años y de origen alemán, se encontraba navegando en un yate con su hermano, el cual pretendían llevar de Nueva Zelanda a Brasil. Pero al poco tiempo de zarpar, el hombre cayó al mar tras golpearse con un objeto que se soltó del yate.

El mar estaba muy picado, por lo que su hermano no pudo rescatarlo con el flotador que traía la embarcación. Murke mantuvo la calma, siempre tuvo en mente a su pequeña hija de 10 meses y fue así como se despojó del pantalón de mezclilla que llevaba puesto, hizo un nudo en cada una de las piernas e introdujo su cabeza entre ellas y llenó de aire el resto de la prenda.

Con esta técnica pudo mantenerse con vida y a flote por un poco más de 3 horas y media hasta que un helicóptero de salvamento pudo rescatarlo.

“Las olas rompían sobre mí y me enfriaban. Empezaron a temblarme las piernas. Necesitaba volver a inflar los vaqueros porque perdieron un poco de aire. Estaba agotado y me hundía no podía usar los brazos porque no quería soltar mis jeans”, explicó en declaraciones dadas al diario New Zealand Herald.