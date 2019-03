Asesinos múltiples entre los presos que se benefician por moratoria a la pena de muerte

En California desde 1978 han sido sentenciados a la pena capital más de 900 personas pero solo 13 han sido ejecutadas. La última tuvo lugar el 17 de enero de 2006

En esta foto proporcionada por el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California, se muestra la cámara de gas del corredor de la muerte de San Quentin antes de ser desmantelada en la prisión estatal de San Quentin el 13 de marzo de 2019.

Foto: California Department of Corrections and Rehabilitation via Getty Images