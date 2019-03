Sabrina Seara de ‘Betty en NY’ de Telemundo presume su abdomen y hace arder Instagram

La que también fuera actriz de "El Señor de los Cielos" tiene un físico espectacular tras su embarazo

Sabrina Seara actualmente participa en la telenovela “Betty en NY” de Telemundo en donde hace el personaje de Marcela, la pobre novia de Armando (Erick Elías) que vive con el temor de perder su amor. La actriz venezolana ha hecho un trabajo espectacular en la ficción y en la vida real tiene más logros que compartir.

La que también fuera parte del elenco de “El Señor de los Cielos” recientemente estuvo embarazada y su cuerpo cambió por completo. Seara compartió una foto en donde presume su abdomen marcado y es cuestión de orgullo ya que pudo transformarse en algo que pudiera haber parecido imposible.

“Después de mi embarazo mi abdomen no volvió a ser el mismo, los músculos se separaron mucho y a pesar de hacer ejercicio no obtenía los resultados que yo deseaba, esto me preocupó”, escribió Sabrina en Instagram.

“Comencé a investigar las posibles soluciones y así encontré al reconocido cirujano plástico @alfredohoyosmd y su maravilloso equipo en la ciudad de Bogota, Colombia, quienes cuentan con las técnicas más avanzadas y novedosas”, agregó.

Las reacciones de los fans de la actriz no se hicieron esperar y empezaron a comentar el gran cambio.

“Que bueno que las artistas se muestren así, real. Que admiten que el cuerpo cambia después del embarazo y que se hizo una cirugía. Estás muy linda. Gracias por compartir. Bendiciones para tu familia hermosa”, escribió uno de sus admiradores.

“Que bella quedaste y lo más importante que no andas diciendo mentiras. Ese corte de cabello te favorece muchísimo”, otro fan agregó.

“Que linda que seas honesta, porque la verdad, yo también soy mamá y estoy como loca con los ejercicios y nada”, también se pudo leer entre los comentarios.