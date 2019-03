Concierto sorpresa en el metro de Nueva York

El metro de Nueva York se convierte en uno de los mejores escenarios para grandes talentos

Los usuarios del transporte público, concretamente del metro, en la ciudad de Nueva York recibieron un auténtico regalo: un concierto improvisado en los pasillos de la estación en el Rockefeller Center, el pasado 6 de marzo.

El protagonista no fue otro que Andrew Hozier-Byrne, conocido profesionalmente como Hozier, un músico, cantante y compositor irlandés. El artista cantó en vivo para los pasajeros que tuvieron la suerte de escucharle. El tema que eligió no fue otro que el éxito que le catapultó a la fama, “Take Me to Church”. Esa canción le valió ser multi-platino en varios países, también en Estados Unidos.

Esta semana, el artista lanzó su segundo trabajo mientras confesó que no quiere “jugar” en el circuito de la fama. No le interesa la popularidad, sino la autenticidad. En una entrevista a The Irish Times admitió que la clave está en el equilibrio y no perderse a sí mismo.

Quizás por ese mismo motivo, para ser auténtico, cantó en el metro, como si no hubiera vendido ningún disco ni fuera a llenar los estadios cantando la canción que cantó esa mañana en el metro de Nueva York.