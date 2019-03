Ex aliada de Trump le da la espalda y ayudará en investigación del Congreso en su contra

Hope Hicks, ex directora de comunicaciones de la Casa Blanca sigue siendo un dolor de cabeza para Trump

Uno más de los aliados del presidente Donald Trump que le han dado la espalda deciden ir un paso más allá en su contra.

Hope Hicks , ex director de comunicaciones de la Casa Blanca y antigua confidente del magnate, cooperará con el Comité Judicial de la Cámara y proporcionará documentos al panel en su investigación del presidente Trump y su administración.

La ex protegida de Trump salió de la Casa Blanca por la puerta de atrás luego de que declarara ante el Congreso que había mentido en nombre de Trump durante su paso por la campaña presidencial así como su gobierno, algo que molestó a Trump y a su gabinete en marzo de 2018.

Ahora el representante Jerry Nadler (DN.Y.), presidente del comité, solicitó documentos a Hicks a principios de este mes sobre diversos temas, incluidas las declaraciones falsas ante el FBI del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, el despido del ex director James del FBI Comey y los pagos realizados en relación con los supuestos asuntos del presidente Trump, informó The Hill.

Nadler le pidió a Hicks documentos de “cualquier diario personal o de trabajo, diario u otro libro que contenga notas, un registro o una descripción de los eventos diarios” sobre Trump, la campaña de Trump, la Organización Trump y la oficina ejecutiva del presidente.

Hicks tiene la intención de cumplir con la solicitud de Nadler según fuentes cercanas a la ex aliada de Trump reportó CNN.

Los demócratas expresaron su frustración con Hicks el año pasado y dijeron que no respondió todas sus preguntas sobre su estadía en la Casa Blanca durante una aparición privada ante el Comité de Inteligencia de la Cámara.

Ocho individuos y entidades ya le han proporcionado al panel un total de 8,195 páginas relacionadas con la extensa investigación sobre la administración, campaña y negocios del presidente Trump, informó The Hill.

Entre esos están nada menos que la Asociación Nacional del Rifle (NRA), y los ex ayudantes de la campaña de Trump George Papadopoulos, Stephen Bannon, JD Gordon y Sam Nunberg.