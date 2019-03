La foto de Galilea Montijo chupando una paleta calientan Instagram

La presentadora de televisión causó gran revuelo

Galilea Montijo es una de las presentadores de televisión más reconocidas por su larga trayectoria frente a programas de éxito. La escultural mexicana regresará a las pantallas el domingo 24 con “Pequeños Gigantes” por Univision.

Montijo es una de las celebridades que más activas se encuentran en Instagram y comparte sus “looks” del día, convirtiéndose en una referente de la moda para sus seguidores.

Recientemente publicó una imagen en donde se le ve disfrutando de una paleta dulce que hizo volar la imaginación de varios.

“La experta”, escribió uno de sus seguidores. “Te amo”, otro fan añadió. “Bella, bella, bellísima”, otro fan comentó. “Wowowowow”, dijo otro de sus admiradores. “¿Llegaste al chicle?”, se preguntó otro fan.

La famosa conductora de “Hoy” recientemente dijo estar considerando tener más bebés y podría recurrir a la adopción.

“Me muero por la niña pero ya me dijo mi doctor, ‘creo que ya no estás en edad’, entonces ya como que me asusté“, dijo entre risas al programa “Despierta América”.

“Muy agradecida porque Diosito me permitió ser mamá. Ya sé lo que es ser mamá. De desear, me gustaría una niña, pero si no se da tampoco“, agregó.

“Lo he pensado. Creo que es algo que me lo he planteado pero vamos a ver que pasa. Yo dejo que la vida pase y si no se dio de una forma natural, a lo mejor si he pensado la posibilidad de una niña que me esté esperando por ahí“, explicó.