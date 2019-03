Operan a la hija menor de Carolina Sandoval: Los detalles

View this post on Instagram

Hola, hola #pepsicola cómo están espero que estén bien hoy día de #sanjose 🙏🏻 acá estamos llegando con mi Amalia Victoria al hospital que va a una pequeña operación de un ojito por una cosita en el lagrimal. Después les cuento con detalles, por ahora a orar para que todo salga bien. #cosasquesientecaro #diosesgrande #michucheria