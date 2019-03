Thalía confiesa que se le salió lo ‘María la del Barrio’ y echó a un famoso músico de su estudio por arrogante

"Para diva, yo", dice la mexicana que no soporta a los músicos prepotentes y a éste le ha dedicado un par de fuertes palabras en Instagram

A través de Instagram Thalía contó que recibió en su estudio de grabación a un cantautor que tenía muchos deseos de trabajar con ella, y aunque no quiso dar el nombre del famoso sí explicó que prácticamente lo echó cuando éste empezó con infulas de diva.

La intérprete de “Lindo pero Bruto” cuenta muy sonriente que ante la situación prácticamente se le salió lo María la del Barrio. “El hombre llegó con una arrogancia, llevo años en esta carrera y nunca me había topado con una persona tan arrogante, y con una energía tan pesada. El hombre llegó una hora y pico tarde y llega con la actitud de decir: ‘bueno estoy aquí porque me mandaron, ustedes empiecen yo la verdad me siento aquí y si yo puedo aportar algo, aporto algo. Y tengo un ensayo en un par de horas.'”, narra Thalía.

“Para mí y para mis pulgas, pues se me salió María la del Barrio y pues ‘patitas pa’ qué las quiero, váyase, váyase que aquí ahuecando el ala’, y se fue. Agarró su guitarrita, sus cositas y se fue. Y Bye. Gente arrogante así es tan fea“.

Para Thalía la moraleja de esta historia, real, es la siguiente: “No te la creas, pende**. Los que se la creen y se las dan de divos o divas y se sienten más arriba de los demás, aguas, que cuando menos te lo esperes suelo, cariño. Suelo”.

En su vídeo termina siendo aún más clara y le pide a sus colegas músicos que: “Con sus divismos a otros lados, que para divas, yo”.