El gigante de la tecnología le entra al servicio de noticias

Apple presenta nuevo servicio de noticias Apple News+, que incluye revistas

Apple presentó este lunes un nuevo servicio de noticias, Apple News+, que tiene como principal novedad la inclusión de artículos de revistas, algo que no tiene el servicio gratuito existente en la actualidad, Apple News.

“Todas estas revistas pasan a estar disponibles en el nuevo servicio que hemos llamado Apple News+”, indicó el consejero delegado de la firma con sede en Cupertino (California) durante la presentación del nuevo producto, basado en un sistema de suscripción.

News+ permitirá a los usuarios acceder a artículos de 300 revistas distintas, entre ellas National Geographic, Time, Vogue, People, Popular Science, Billboard, New Yorker, Sports Illustrated, Fortune, TechCrunch y New York Magazine.

Además de las revistas, los suscriptores también podrán acceder a artículos de pago de dos grandes periódicos de EE.UU. como son el Wall Street Journal y el Los Angeles Times, pero no a los de The New York Times y The Washington Post.

Uno de los elementos que más destacaron los responsables de la compañía de la manzana mordida fue el “respeto” del nuevo servicio a la privacidad de los internautas, y garantizaron que la empresa “no sabe lo que leéis ni permite a los anunciantes hacer un seguimiento de vuestros hábitos”.

Estas palabras fueron una referencia velada a Facebook y Google, dos de sus principales competidores y quienes han sido criticados duramente en los últimos meses por su gestión de los datos que obtienen de los usuarios.

Para poder recomendar artículos adaptados al gusto de cada lector sin compilar ni compartir con terceros información personal o de hábitos lectores, Apple explicó que las recomendaciones se llevan a cabo mediante un sistema integrado en el propio dispositivo desde el que se accede al servicio.

Apple News+ está disponible a partir de este mismo lunes en inglés y francés en este país y en Canadá por 9,99 dólares al mes (el primer mes de suscripción es gratuito), llegará a los mercados europeos y australiano a lo largo de este año y una sola suscripción puede ser usada por varios miembros de una misma familia.