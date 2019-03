“Querían pelea, encontraron al primer latino y lo mataron”: policía de Chicago

El brutal asesinato de un oficial de policía hispano que estaba fuera de servicio conmueve a la comunidad inmigrante en Chicago.

Dos hombres fueron arrestados por el asesinato del oficial de policía John Rivera, quien fue emboscado y asesinado a tiros horas después de terminar su turno este fin de semana, dijeron las autoridades el lunes.

El tirador acusado, Menelik Jackson, de 24 años, y otro sospechoso, a quien la policía aún busca, atacaron a Rivera, de 23 años, porque era hispano, según la policía.

Según el jefe policial, Eddie Johnson, los dos detenidos habían participado poco antes en una pelea con unos individuos latinos en un restaurante McDonald’s, y estaban buscando a alguien con quien vengarse.

“Supongo que se contentaron con el primer hispano que vieron”, añadió Johnson en conferencia de prensa este lunes.

“Cuando le dispararon, Rivera se inclinó y protegió a su novia con su cuerpo de los disparos”, escribió el portavoz del Departamento de Policía de Chicago, Anthony Guglielmi.

Rivera fue baleado y asesinado. Uno de los amigos de Rivera también fue baleado y herido, dijo la policía. Parece que sobrevivirá, informaron las autoridades al terminar la conferencia de prensa.

Jackson y su co-conspirador acusado, Jovan Battle, de 32 años, enfrentan un cargo de asesinato en primer grado y tres cargos de intento de asesinato, dijo Guglielmi en Twitter. Jackson también enfrenta cargos por resistirse a la policía, dijo.

Accused shooter Menelik Jackson, 24 & co-conspirator Jovan Battle, 32 will each face 1 felony count of 1st degree Murder & 3 felony counts of Att. Murder. Jackson also faces charges of resisting police after trying to flee during arrest. Both defendants appear in bond court today pic.twitter.com/M9UdffFROi

— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) March 25, 2019