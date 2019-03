Carla Estrada quiere regresar a Adela Noriega a las telenovelas

La productora de Televisa quiere volver a trabajar con la actriz

Luego del éxito que tuvo con la serie “Silvia Pinal frente a ti“, la productora Carla Estrada se encuentra preparando una historia original en el formato telenovela, mismo que no realiza desde hace 10 años. La productora de grandes éxitos de Televisa, reveló que en este regreso a este género le encantaría hacerlo de la mano de Adela Noriega.

“Me encantaría hacer una telenovela y si fuera con Adela Noriega, sería mucho mejor. Estoy preparando una historia original que Televisa me ha pedido, de hecho la estoy realizando con los mismos escritores de la serie de Silvia Pinal y, bueno, he regresado ya dos veces con Adela y creo que una tercera vez, no estaría nada mal”.

Aunque no ha tenido una conversación en persona con la actriz, señala que espera en breve poder platicar con ella, con quien tiene una gran amistad.

“No la he visto, ahora que falleció mi mamá, su hermano fue y me dijo que Adela me mandaba un abrazo y que en breve nos veríamos. Lo que sí es que trabajar con ella es un gran placer, porque siempre llega con los guiones bien aprendidos y eso nos hace trabajar mejor”, dijo.

Carla Estrada trabajó con Noriega en telenovelas como “Quinceañera”, “María Isabel”, “Amor Real”, “El Manantial” y “El Privilegio de Amar”.