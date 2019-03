24 dptos de policía en California evaden “Ley Santuario” y ayudan a ICE en cacería de indocumentados

Crece la preocupación de la comunidad inmigrante en sectores de California por la ayuda con ICE

No va un año desde que entró en rigor la ley santuario en el estado de California (SB-54) y ya se prenden las alarmas por la falta de cumplimiento de las autoridades del estado Dorado.

Un preocupante estudio, publicado este miércoles, reveló que decenas de departamentos de policía y alguaciles en California evaden de alguna manera la ley denominada “santuario” que limita la colaboración de autoridades locales con los agentes de ICE.

La pesquisa, realizada por la organización Asian Americans Advancing Justice-Asian Law Caucus y el Centro de Criminología de la Universidad de Oxford, encontró que 68 de las 169 agencias locales investigadas no cumplían en su totalidad con la Ley SB 54, conocida también como el Acta de Valores de California o “ley santuario”.

El reporte también advierte que muchos de estos departamentos de policía o del alguacil intentaron “explotar” las excepciones que la ley establece.

Una de las salvedades más utilizadas es la que establece que las agencias locales pueden compartir detalles de la liberación de detenidos en las cárceles, siempre que esta información está disponible al público en general.

De acuerdo con la abogada Angela Chan, quien lideró el estudio, 24 de los 58 Departamentos del Alguacil del Estado Dorado están usando esta táctica para revelar datos.

La cifra equivale al 40 % de las agencias que están revelando información vital para ICE, como la fecha de liberación del detenido y de las nuevas audiencias en corte, hasta, incluso, la ciudad de residencia del individuo, señaló Chan.

El Departamento del Alguacil del Condado de Marin es una de las agencias que continúan con la práctica, a pesar de las constantes quejas de los defensores de los inmigrantes.

Hamid Yazdan Panah, director regional de la Red de Respuesta Rápida a la Inmigración en el Norte de California (NCRRIDN, por sus siglas en inglés), dijo a Efe que agentes del ICE esperan a los inmigrantes en la parte trasera de la cárcel del condado porque la información es de acceso público.

Otro de los puntos preocupantes del informe es la contratación de la compañía privada Lexipol, que vende “soluciones de capacitación” a los departamentos de policía y alguacil para ayudar a las agencias a cumplir con las leyes estatales, federales y realiza asesoría en jurisprudencia.

No obstante, la investigación asegura que este modelo no cumple completamente con lo establecido en las leyes “santuario” y que la compañía, o las agencias locales, no están haciendo las actualizaciones a tiempo.

El informe pone como ejemplo al Departamento de Policía de Chula Vista, que no actualizó el programa de Lexipol y permitió que sus oficiales notificaran a ICE sobre inmigrantes acusados de delitos menores o incluso testigos de un crimen.

Los resultados del informe y ocho recomendaciones fueron enviados por correo electrónico a las agencias locales.

Estos resultados contrastan con el anuncio dado hoy por Departamento del Alguacil del Condado de Orange, que notifica que está terminando su contrato con ICE y no albergará más a los detenidos por la agencia federal en sus instalaciones.

Una vez que el contrato se termina formalmente, ICE tiene 120 días para reubicar a sus detenidos que actualmente se encuentren bajo la custodia del Departamento del Alguacil.