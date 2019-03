Gracias a este “error” ganó más de $33 millones en la lotería

Un despiste le llevó a comprar dos boletos de lotería, en diferentes sitios, y con los mismos números

Un hombre originario de Australia, cuyo nombre se ha mantenido en el anonimato, puede presumir ser uno de los más afortunados del mundo, ya que por un “error” o despiste al comprar un boleto de lotería se hizo acreedor a un poco más de $33 millones de dólares.

El afortunado ganador indicó que por accidente compró el mismo boleto de la lotería dos veces, con lo cual se hizo acreedor a dos tercios del premio mayor que era el equivalente a $49 millones de dólares.

En un principio, cuando recibió la llamada que le notificó que había salido ganador, no podía creérselo; así que entró a Internet y con sus propios ojos confirmó lo que le estaban diciendo.

Los números con los que ganó el sorteo mayor de OZ Lotto fueron 12, 28, 24, 29, 9, 18 y 25, más los números suplementarios 13 y 31. Lo curioso es que cada boleto los compró, pidiendo los mismos dígitos, en dos sitios completamente diferentes. Además, llevaba jugando los mismo números 30 años.

“Juego todas las semanas. Siempre he marcado mis entradas, pero nunca he elegido los números en nada en particular. Antes no eran especiales, pero lo son ahora”, comentó el afortunado ganador, quien dijo que utilizará parte del dinero en comprarse una casa, así como para viajar.