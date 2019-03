Jennifer López paralizó Nueva York con unos leggins de infarto

View this post on Instagram

Jenny with her sis Lynda, at the gym✨❤ @jlo @lyndalopez08 #Sisters #SisterHood #Workout #JLo #JenniferLopez #DailyMail – – [ #jlove #queen #queenjlo #allihave #princess #goddess #iloveher #myeverything #alwaysloveyou #jlovers ]