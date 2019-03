El “Chucky” Lozano bloquea en sus redes a famosa conductora de TV Azteca

Usuarios creen que es la esposa de Hirving quien controla los perfiles del futbolista

Hirving Lozano tiene bloqueada a la conductora de TV Azteca, Patty López, en todas sus redes sociales y fue la propia presentadora de deportes quien descubrió que no tiene acceso a las cuentas de Twitter y de Instagram del delantero mexicano del PSV Eindhoven.

Resulta que la sexy conductora presumió a través de Twitter el encuentro que tuvo con el “Chucky” Lozano y su compatriota y compañero de equipo Erick Gutiérrez, quienes regresaban a Holanda para reportarse con el conjunto de los “Granjeros”, luego de disputar con la Selección Mexicana los amistoso ante Chile y Paraguay en San Diego y San Francisco, respectivamente.

Al momento de publicar la fotografía en la red social, López de la Cerda descubrió que el goleador del PSV la tiene bloqueada de sus perfiles de redes sociales.

“Me encontré a este par de cracks. También descubrí que el Chucky me tiene bloqueada en Twitter e Instagram (evidentemente no lo conozco, hoy es la primera vez en mi vida que lo veo jaja no entiendo) #asílascosas @GutiGalaviz”, escribió la conductora de Azteca Deportes.

Me encontré a este par de cracks.. También descubrí que el “Chucky” me tiene bloqueada en Twitter e Instagram 😂 (Evidentemente no lo conozco, hoy es la primera vez en mi vida que lo veo jaja no entiendo 😂) #asílascosas 🤷🏻‍♀️ @GutiGalaviz pic.twitter.com/8Ud6fqUAD2 — Patty López de la C (@pattylopezdelac) March 27, 2019

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y entre ellos le dijeron a Patty López que probablemente sea la esposa de Lozano quien controle sus cuentas en las redes sociales.