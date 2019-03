Gavin Newsom llega a la Clínica Romero y genera esperanza

Gobernador de California reconoce la crisis de la migración centroamericana y viajará a El Salvador para conocer las causas de primera mano

El gobernador de California Gavin Newsom se reunió con líderes de la comunidad salvadoreña en Los Ángeles para conocer las causas de la migración forzada centroamericana; además anunció que el 7 de abril viajará a El Salvador.

“Quiero ir para entender un poco más y de primera mano lo que pasa, y a mi regreso ampliar la conversación en este estado sobre la migración para educar a la gente sobre el TPS – Estatus de Protección Temporal – y el DACA – la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia”, dijo el gobernador a los reporteros al terminar la reunión celebrada en la Clínica Romero.

“La narrativa del presidente está distrayendo, no es constructiva, y no hace nada para avanzar significativamente en la solución de estos asuntos”, enfatizó.

Durante más de una hora, el gobernador escuchó a líderes como Martha Arévalo de CARECEN, Angélica Salas de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), Carlos Vaquerano de la Clínica Romero, la asambleísta Wendy Carrillo y la senadora María Elena Durazo y otros líderes centroamericanos.

“Me llevo un profundo entendimiento. Los problemas de la migración centroamericana son complejos y no deben sorprender a nadie. Como país hemos llevando una política irracional en Centroamérica y estamos pagando el precio”, señaló el gobernador Newsom.

Y consideró que el asunto migratorio no se resuelve construyendo muros. “No solo es violencia y pobreza sino que tiene que ver con el medio ambiente”, afirmó.

Confió su temor de que la crisis humanitaria empeore, por lo que dijo que California debe ejercer su autoridad moral y ser un líder.

“Siento una gran responsabilidad de entender estas complejidades y estos matices como el gobierno estatal que es responsable de la economía más diversa de Estados Unidos”, indicó.

En enero, a pocos días de haber prestado juramento como gobernador de California, Newsom anunció un apoyo de 75 millones de dólares en el presupuesto para atender las necesidades de la comunidad indocumentada en servicios legales.

“Vamos a seguir haciéndola mejor que cualquier otro estado del país. Aunque reconozco que no hemos hecho lo suficiente, pero en estos pocos meses que he estado como gobernador, Trump y el Trumpismo me han hecho querer dar más resultados”, afirmó.

Y recalcó que ciertamente el estado está preparado para recibir a nuevos miembros de la Caravana de Centroamérica en el albergue para solicitantes de asilo de San Diego. Sin embargo, hizo ver que su equipo trabaja para crear un albergue permanente muy probablemente en una propiedad del estado.

“Esta no es la última crisis de migrantes que el estado tendrá que atender. Temo que las cosas con la presente administración se vayan a exacerbar por la falta de voluntad de comprometerse con nuestros socios en el sur”, confió.

La primera ley firmada por Newsom como gobernador fue la AB 72. Ésta creó el Fondo de Reserva para la Respuesta Rápida que proporcionó cinco millones de dólares para asistir a los grupos como la Red de Respuesta Rápida de San Diego. El objetivo era asistir a los migrantes para encontrar albergue y transportación en el ciclo fiscal que termina en junio.

“Esta reunión es histórica. Es la primera vez que un gobernador se preocupa por aprender de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y por visitar El Salvador. Ningún otro gobernador se había mostrado tan interesado en conocer las razones que motivan la migración forzada”, dijo Martha Arévalo, directora de la organización CARECEN.

“California tiene mucha influencia a nivel nacional y transnacional. Esta visita y esta reunión va a permitir encontrar una visión a largo plazo y otro tipo de relación e inversiones con El Salvador”, consideró la líder.

La senadora María Elena Durazo le dijo a Newsom que inmigrantes como los salvadoreños son la mayoría de la fuerza laboral de industrias como la hotelera que contribuyen directamente a la economía del estado.

El gobernador escuchó de los diferentes líderes acerca de cómo la guerra, la violencia y la falta de oportunidades económicas y buenos salarios en El Salvador han forzado a los salvadoreños a dejar su país.

Jennifer Siebel Newsom, esposa del gobernador Newsom, dijo en español a los líderes que le mencionaran una sola cosa que pudiera ayudar al gobernante en su lucha por entender el problema de la migración centroamericana.

Douglas Carranza, jefe del Departamento de Asuntos Centroamericanos pidió establecer un diálogo permanente, que no quede solo en una reunión sino que se establezca un grupo para seguir la conversación sobre el tema.

Angélica Salas de CHIRLA dijo que era urgente que se dejara de deportar jóvenes y que se cambiará el sistema criminal de sentencias. También pidieron el apoyo al gobernador para cambiar las condiciones terribles que se viven en los centros de detención migratoria.

Carlos Vaquerano, director de la Clínica Romero, urgió al gobernador a tomar el liderazgo y promover inversiones en El Salvador. “Necesitamos compañías que produzcan empleos y animar a los inversionistas a invertir no solo para que ellos se hagan más ricos sino que ayuden a la gente a salir de su pobreza. Nosotros estamos listos para ayudarlos”, subrayó.

El gobernador Newsom reveló que trabaja con su equipo para reabrir las oficinas de comercio de California en otros países como en El Salvador.

“Estamos consiguiendo dinero de manera privada para construir estas alianzas comerciales con Centroamérica. California va a comenzar a ser un líder internacional si esta administración no quiere”, remarcó.