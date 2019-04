Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Música cubana, ritmos brasileron, ballet infantil y una caminata en pro de los niños destacan este fin de semana

Jueves 4

Teatro latino

“Evangeline, the Queen of Make-Believe” regresa a la Plaza de la Raza (3540 N. Mission Rd., Los Angeles) con un ensamble de actores, bailarines y músicos, entre ellos Nina Díaz, cofundadora de la banda de rock Girl in a Coma. Esta pieza multimedia fue cocreada por Louie Pérez, miembro de Los Lobos, Theresa Chávez y Rose Portillo; está ambientada en 1968, durante la explosión de los movimientos de derechos civiles en el Este de Los Angeles. En ella, una chica recién graduada, Evangeline, lucha por encontrar su identidad entre ser una hija devota de día y una bailarina de go-go por las noches en un bar de West Hollywood. Desde hoy al sábado 8 pm; domingo 7 pm, y del jueves 11 al 13 de abril 8 pm, y domingo 14 de abril 3 pm. Boletos $15 a 35. Informes aboutpd.org.

Viernes 5

Música de Cuba

Havana Cuba All Stars es una de las bandas de música tradicional cubana más reconocidas. Ofrecerá un concierto en el teatro Luckman (5151 State University Dr., Los Angeles), como parte de su gira estadounidense Asere. Interpretará sus energéticas mezclas de cha cha cha, rumba, son cubano y salsa y estará acompañada por tres de las parejas de bailarines de salsa más talentosas de la isla. 8 pm. Boletos $35 a $55. Informes (323) 343-6600 y luckmanarts.org.

LACMA gratuito

Como todos los primeros viernes de cada mes, el Los Angeles County Museum of Art ( 5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) abrirá sus puertas con un programa especial para los residentes del condado angelino que visitan este museo por primera vez. Además de que recibirán una cordial bienvenida por parte de los empleados del lugar, se les dará 10% de descuento en la cafetería, un póster y un regalo especial. Todas las galerías del museo serán gratuitas de 3 a 8 pm; es necesario presentar comprobante de domicilio. 11 am. Informes (323) 857-6151 y lacma.org.

Sábado 6

La Sirenita en ballet

La historia de la sirena que se enamora de un ser humano, por el que fue capaz de renunciar a su prodigiosa voz, será interpretada en versión de ballet clásico por el Inland Pacific Ballet. “The Little Mermaid: An Enchanted Underwater Adventure”, se presentará en el Fox Performing Arts Center (3801 Mission Inn Ave., Riverside) el sábado a las 2 y a las 7:30 pm, y el domingo a las 2 pm. Boletos $24 a $56. Informes (951) 779-9800 y ipballet.org.

Bolero con sinfónica

“Bolero”, la pieza mejor conocida de Maurice Ravel, está inspirada en ruidos de fábrica y en danzas españolas. La Los Angeles Philharmonic ofrecerá un concierto con esta melodía como parte la serie Toyota Symphonies for Youth en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles); se recomienda para niños de 5 a 11 años. Una hora antes del show habrá talleres musicales, creación de arte, instrumentos musicales para que los niños los usen y danza. 11 am. Boletos $43 a $68. Informes (323) 850-2000 y laphil.com.

Jazz en Union Station

En celebración al Jazz Appreciation Month, se presentará el Jazz Tracks en Union Station (800 N. Alameda St., Los Angeles), un programa musical que presenta a talentos emergentes de este género; en esta ocasión actúa el trompetista Christian Scott. Habrá una exhibición de imágenes de la fotógrafa especializada en jazz, Ave Pildas, una muestra de memorabilia de Sean O’Connell, y venta de mercancía. 4 pm. Entrada gratis. Informes metro.net/art y unionstationla.com/happenings.

Para conocer el Science Center

Este evento del California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) está diseñado para mostrar a las personas que no escuchan bien o que no escuchan nada, lo que atesora este popular sitio angelino. A partir de la 1 pm, los visitantes comenzarán a explorar las salas y exhibiciones, que albergan mucha historia y artefactos milenarios. Entrada gratuita. Informes (323) 724-3623 y californiasciencecenter.org.

Domingo 7

Música de Brasil

Por décadas, Caetano Veloso ha sido una de las figuras más notables de la música popular brasileña. Ahora regresa a Los Angeles para ofrecer un concierto en The Theatre del Ace Hotel (929 S. Broadway, Los Angeles), pero no viene solo; lo acompañan sus tres hijos, Moreno, Zeca y Tom. Los cuatro ofrecerán el concierto Ofertório, en el que celebrarán la música de Veloso y cantarán nuevos temas. 7 pm. Boletos $29 a $59. Informes (310) 825-2101 y cap.ucla.edu.

Presentación de libro

En este evento que se realizará en la Plaza de la Raza (3540 N. Mission Rd., Los Angeles) varias mujeres latinas que contribuyeron con el libro “Yo También: Stories of Healing and Hope”, leerán extractos que relatan sus experiencias de abuso sexual que sufrieron el algún momento de sus vidas. Habrá sesión de preguntas y respuestas y firma de libros. Se servirán bebidas y bocadillos. Abierto a personas de todas las edades. 3 pm. Entrada gratis. Informes (323) 223-2475 y plazadelaraza.org.

Cine gratis

El Film and Television Archive de UCLA (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta la película “How to Train Your Dragon”, la historia de Hiccup, un adolescente de la isla de Berk que no se porta muy bien que digamos, a pesar de que su papá es el jefe del clan. Es por eso lo mandan a la escuela de luchas de dragones, donde tiene que probar que es un verdadero vikingo. La función es en el teatro Billy Wilder. 11 am. Entrada gratuita. Informes (310) 206-8013 y cinema.ucla.edu.

Caminata por los niños

Walk for Kids 2019 de Ronald McDonald House of Charities of Southern California es una caminata de 5 kilómetros abierta la público y que recauda fondos que se destinan a dar ayuda y servicios médicos a familias con niños enfermos. Habrá tres puntos de reunión, Exposition Park (700 Exposition Park Dr., Los Angeles), UCLA (Dickerson Court, South Los Angeles) y Central Park (275 S. Raymond Ave., Pasadena). El registro comienza a las 7 am; la caminata a las 9 am en Los Angeles y en West Los Angeles. En Pasadena el registro es a las 8 am; caminata a las 9 am. $25 dólares; niños gratis. Más información en walkforkids.org.